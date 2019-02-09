CHP İzmir'de milletvekilleriyle seçim zirvesi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri ile İl Başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıya CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç, Tacettin Bayır, Bedri Serter, Özcan Purçu, Ednan Arslan, Atila Sertel, Murat Bakan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çelebi katıldı. Toplantıda il yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Deniz Yücel, 31 Mart yerel seçimleri için aralıksız ve dört bir koldan çalıştıklarını, İzmir'e hak ettiğinin fazlasını sunmak için çabaladıklarını söyledi. CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer de birlikte çok daha verimli bir kampanya gerçekleştireceklerini belirtti.

31 Mart için hazırlıklarının ve çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Deniz Yücel şunları söyledi:

"Seçimlerde başarılı olmak için aday tespitleri, saha çalışmaları, proje hazırlıkları, örgütlü ve koordineli olmayı hep bir arada yürütmek zorundayız. Bu ayaklardan birisi eksik olursa çalışmalarınız aksar. Biz bu çalışmaların tamamını aynı anda ve şu ana kadar sorunsuz yürüttük. Bunu da güçlü ve köklü bir demokrasi anlayışımız olmasına, bu ülkeyi çok seven tecrübeli ve çalışkan örgütümüze borçluyuz. İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tunç Soyer ile birlikte büyük hedefler koyduk, yeni rekorlar kırmanın arifesindeyiz. Bu yolda gelinen noktayı paylaşmak ve görüşlerini almak için İzmir milletvekillerimizle bir araya geldik. Toplantıda vekillerimizin çalışma yöntemleri, belediye meclis üyelikleri, ilçeler bazında yapılacak özel çalışmalar gibi bir çok konuda görüşlerini aldık. İYİ parti ile yürüttüğümüz ittifak görüşmeleri hakkında vekillerimize bilgi aktardım, kendileri de bu konuda fikirlerini paylaştılar. Ayrıca toplantıda meclis üyesi aday listelerinde gençlere ve kadınlara ağırlık verilmesi yönünde fikir birliğine vardık. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tunç bey de yürütülecek seçim kampanyası, seçmenlerle ilgili çalışmalar hakkında milletvekillerimizi bilgilendirdi."

'İZMİR İÇİN AŞKLA ÇALIŞIYORUZ'

CHP İl Başkanı Yücel, milletvekillerinin artık daha çok sahada olacağını belirterek, "Tüm İzmir milletvekillerimiz artık mesailerinin tamamını İzmir'e ayıracaklar. Hem bizim hem de adaylarımızın yapacakları programlarının tamamında milletvekillerimiz yer alacaklar. Bu seçimler İzmir'in güvenine, CHP'ye verdiği desteğe layık olmak ve daha iyisini sunabilmek için kendimizle yarıştığımız bir maraton gibi. Her adımda daha da hızlanıyor, İzmir için aşkla çalışıyoruz" dedi.

SOYER: VEKİLLERİMİZLE YOL HARİTASINI KONUŞTUK

Toplantıda tüm vekilleri büyük bir dikkatle dinlediğini ve yapılacak kampanyalarla ilgili bilgiler aktardığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede "Seçim kampanyasının önemli adımlarından birini daha attık. 31 marta kadar izleyeceğimiz yol haritası konusunda İzmir milletvekillerimizin değerli görüşlerini aldık. Birlikte çok daha verimli bir kampanya gerçekleştireceğiz. Verdikleri ve verecekleri kıymetli katkılar için hepsine müteşekkirim" dedi.

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