CHP İzmir'de hareketli gün

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin milletvekilleri ile il başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Deniz Yücel, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasının birilerini rahatsız ettiğini söyledi. Yücel ayrıca 24 Haziran seçimleri için örgüt olarak uyum içerisinde çalışılması gerektiği mesajını verdi.

İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya; CHP İzmir milletvekillerinden yalnızca Atila Sertel, Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır katıldı. CHP'li vekillerin yanı sıra Parti Meclis (PM) üyesi Sevda Erdan Kılıç, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Mahir Polat ve il yönetim kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı. Basına kapalı toplantının ardından açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti olarak bundan sonra tüm güçleri ve dikkatleri ile 24 Haziran seçimlerine odaklanacaklarını söyledi. Yücel, "Bu seçimlerde birlikte mücadele vereceğimiz milletvekillerimiz, parti meclis ve YDK üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızla uyum içinde çalışmak seçimleri kazanmamız için olmazsa olmazımız" dedi.

Toplantıda seçimlerin hayati önemine bir kez daha vurgu yaptıklarını ve vekillerin çalışma programına son şeklini vermek amacıyla kendilerinin görüşlerini ve programlarını konuştuklarının ifade eden Yücel, il örgütünün de çalışma programını milletvekilleri ile PM üyelerinin programlarına göre şekillendireceklerinin altını çizdi. Yücel, şunları söyledi:

"Tüm vekillerimiz, PM ve YDK üyelerimiz, il başkanlığımızın planlayacağı çalışmalara katılımlarının tam olacağını ifade ettiler. Bizler de kendilerinin olası Ankara programlarıyla çakışmayacak şekilde planlamaya son şeklini vereceğiz. Yaptığımız toplantılarda örgütümüzün her kademesinde çalışma azmini ve heyecanını görmekten son derece mutluyuz. Bu heyecan ve istek 24 Haziran'ın ülkemiz adına kurtuluş günü olacağının da habercisidir."

"BU DAHA BAŞLANGIÇ"

Toplantıda ayrıca CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılımlarının da değerlendirildiğini kaydeden Başkan Yücel, "Bu hamlemizden AKP'nin ne kadar rahatsız olduğunu verdikleri tepki ve beyanatlardan gördük. Bu bayram gününde onlara onların seviyesine inerek cevap vermeyeceğiz. AKP'li yöneticiler sonun başlangıcını gördükleri için artık her türlü saldırıyı yapabilir ama bilsinler ki bu daha başlangıç. 24 Haziran'a kadar Türkiye'de eşitlikten, demokrasiden ve halktan yana ortaya koyacağımız tavır ve çalışmalarla, AKP'ye daha çok rahatsızlık vereceğiz" diye konuştu.

İl Başkanı Yücel, vekillerin ardından eski il başkanları ile bir araya geldi.

CHP, yarın saat 15.00'te de belediye başkanlarını ağırlayacak.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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