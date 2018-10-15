CHP İzmir'de adaylık için ayrılan 11 ilçe başkanının yerine 4'ü atandı

CHP İzmir örgütü, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olmak için istifa eden 11 ilçe başkanının yerine yenilerine getirmeye başladı.

İzmir'de belediye başkan adayı olmak için istifa eden 11 CHP'li ilçe başkanlarından 4'ünün yerine, yeni isimler atandı. İlçe yönetimleri tarafından belirlenen isimlerin ataması gerçekleştirildi. Buna göre, Çeşme'de Ekrem Oran'ın yerine Sait Kavasoğulları atanırken, Beydağ'da ise Mehmet Soğukkuyu'ya görev verildi. Dikili'de İsmail Hakkı Şener'in yerine de Hasan Altıparmak ilçe başkanı oldu. Karaburun İlçe Başkanı Bülent Çumçum'dan boşalan koltuğa ise Ali Argon Kuleli getirildi.

'HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIM'

İstifa eden ilçe başkanı sayısını 12 olarak açıklayan CHP örgütünde Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz'ın istifasını geri çekti. Canbaz, her türlü göreve hazır olduğunu kaydetti. İlçe başkanlığı görevini sürdürdüğünü vurgulayan Canbaz, "Örgütümün başında görevime devam ediyorum. Önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulduğunda, partimin bana vereceği her türlü göreve hazır olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

İZMİR, ()

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