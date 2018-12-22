CHP İzmir adayları için anket yapacak

CHP Genel Merkezi, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları için anket yapacak. Gelecek hafta içerisinde, İzmir merkez ve ilçelerde seçmenle yüz yüze yapılacak olan anket çalışmasında, deneklere, belediye başkanlıklarında görmek istedikleri adayların isimleri sorulacak.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Genel Merkezi'nin, İzmir'de belediye başkan adaylarını belirlemek için anket yapma kararı aldığını açıkladı. Gelecek hafta içerisinde yapılması planlanan anket çalışmasının, seçmenle yüz yüze olacağı kaydedildi. Tacettin Bayır, deneklere 'İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz' sorusunun yöneltileceğini belirtti. Aynı sorunun ilçe belediye başkan adayları için de seçmene sorulacağını kaydeden Bayır, "CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde, deneklere 'Mevcut belediye başkanından memnun musunuz' diye sorulacak" dedi. Anket çalışmasının görüntülü yapılması gibi bir düşüncenin olduğunu da aktaran Bayır, şunları söyledi:

"Yapılan anketlerde sorulan soruların yanıtları, direk genel merkezde oluşturulan bir sisteme düşecek. Böylece seçmenin vereceği yanıtlar, anında görülecek" diye konuştu. İzmir'de ilçe ve Büyükşehir Belediye Meclis aday adayları için isteyen ilçelerin eğilim yoklaması yapılması yönünde alınan karar için de Bayır, "Doğru bir karar. İlçe yöneticileri, eğilim yoklaması yapılması konusunda kendileri karar verecek. Diğer türlü, meclis üyesi adayları belirlenirken, listeye bir adamın iki dudağı arasında çıkacak isimler yazılacak" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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