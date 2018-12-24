CHP, İslahiye adayını açıkladı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Belediye Başkanı açıklayarak seçim çalışmalarına başladı.

İlçe binasında, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan ve İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, parti yönetim kurulu üyeleri ve partililerinde hazır bulunduğu toplantıda partililer seçim süreci hakkında bilgilendirildi. Milletvekili İrfan Kaplan, işinsanı Mustafa Köse'yi İslahiye Belediye Başkan adayı olduğunu açıklayarak seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi. Mustafa Köse ise "2009 ve 2014 seçimlerinde aday olduk. 3'üncü kez belediye başkan adayı oluyoruz. Seçimleri kazanarak ilçeme hizmet etmek istiyorum" dedi.

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