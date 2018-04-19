CHP ilçe başkanının babası toprağa verildi

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - CHP Dinar İlçe Başkanı Mevlüt Er'in önceki gün yaşamını yitiren babası Halis Er, son yolculuğuna uğurlandı.

Dinar'da çiftçilik yapan 8 çocuk babası 95 yaşındaki Halis Er, önceki gün yaşamını yitirdi. CHP İlçe Başkanı Mevlüt Er'in de babası olan Halis Er için dün Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kaymakam Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Saffet Acar, CHP İl Başkanı Kemal Demirkırkan, Halis Er'in ailesi ve vatandaş katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Halis Er'in cenazesi Dinar asri mezarlığında toprağa verildi.

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