CHP İl Başkanı Yücel oyunu Buca'da kullandı

CUMHURİYET Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oyunu Buca ilçesinde kullandı.

Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu'nda, 1398 nolu sandıkta oyunu kullanan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Halkımız sandık başına gidiyor. Gönlünden geçene oyunu verecek. Dileğimiz bugüne kadar yapılan seçimler arasında katılımın en çok yaşandığı seçim olması. Diliyorum ki, 24 Haziran seçimleri demokrasinin tam işletildiği, sandık güvenliğinin tam sağlandığı ve katılımın en yüksek olduğu seçim olur. Tüm siyasi partiler çalışmalarını tamamladı, şimdi söz millette. Milletimizin iradesinin sandığa tam yansıması için gereken çalışmaları yaptık. Halkımız artık gönlünden geçene oyunu verecek ve son sözü söyleyecek. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İZMİR, ()

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