CHP İl Başkanı Kumbul'un Kemer ziyareti

ANTALYA, () - CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ve Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Göynük semt pazarında aşure dağıttı, bir okulda da öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü makamın ziyaret etti. Ahmet Kumbul daha sonra Kemer Belediyesi'nin düzenlediği aşure etkinliğine katıldı. İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal ve Belediye Başkanı Mustafa Gül, Göynük Semt Pazarı girişinde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıttı.

Etkinliğe katılmaktan mutlu olduğunu kaydeden Başkan Kumbul, "Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen aşure etkinliğinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Mustafa Gül ise "İlçemize gelerek bizi onurlandıran İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kumbul ve Gül daha sonra Göynük Ortaokulu'na öğrencilere verilmek üzere okul yönetimine kırtasiye malzemesi teslim etti.

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