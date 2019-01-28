CHP heyeti afet bölgesinde

Suat SÖĞÜT/ANTALYA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, hortum ve fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, beraberinde Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı, CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül Antalya ziyareti kapsamında ilk olarak Kemer Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Hastane Başhekiminden bilgi alana Sarıbal ve beraberindekiler daha sonra Kemer esnafı ile görüşerek, yaşanan felaket sonrası, neler yapılması ve ne gibi sorunları olduğuna dair bilgi alışverişinde bulundu.

CHP heyeti, Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Kader Buse Acar için yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Kumluca'ya geçen CHP heyeti, yaşanan hortum felaketi nedeniyle seraları ve işyerleri zarar gören vatandaşlar ile görüşerek, afet bölgesinde incelemelerde bulundu. CHP Kumluca İlçe Başkanlığında açıklama yapan Orhan Sarıbal, "Tarıma, üretime, kalkınmaya aktarılması gereken ülke kaynakları inşaata, betona, yola ve asfalta verildi. Sadece şehirler değil meralar ve tarım arazileri de betona, asfalta kurban edildi. Bütün bunlara yanlış sanayileşmenin oluşturduğu iklim değişikliği de eklenince her yıl yağış alan yerlerde hortumlar, seller, doğal felaketler oluştu, oluşmaya devam ediyor" dedi.

CHP heyeti Finike'ye geçerek, yaşanan fırtınada hayatını kaybeden ASAT çalışanı Devrim Bayram Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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