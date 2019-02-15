CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pazar günü İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Şubat Pazar günü İzmir’e gelecek. Kılıçdaroğlu, partisinin aday tanıtım toplantısına katıldıktan sonra, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılışını yapacak.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını netleştiren CHP Genel Merkezi, seçim çalışmalarına başladı. Adayların belirlenmesinin ardından İzmir’e gelme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Şubat Pazar günü saat 12.00’de Halkapınar Spor Salonu’nda aday tanıtım toplantısına katılacak. Burada partisinin belediye başkanları ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, saat 15.30’da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda yapımı tamamlanan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nın açılışını yapacak.

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