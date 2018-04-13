CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İEÜ'ye gitmeyeceği açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nin pazartesi günü İzmir Ekonomi Ünivresitesi'ne (İEÜ) gitmeyeceği açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar ve pazartesi günlerini İzmir'de geçirerek bazı yatırımları hizmete açacak ve sempozyuma katılacak. CHP Genel Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü İEÜ'nün 17'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle öğrencilerle bir araya geleceği de taslak programda yer almıştı. İEÜ, yazılı açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun üniversiteyi ziyaret etmeyeceğini duyurdu. İEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan Pazartesi günü İEÜ'ye gitmeyeceği o gün, üniversitenin 17'nci kuruluş yıl dönümü töreninin yapılacağı belirtilerek, "Kılıçdaroğlu'nun İzmir ve ilçelerinde programının olduğu saatlerde bizler üniversitemizin kuruluşunu öğrencilerimizle birlikte kutlayacağız" denildi.

İZMİR, ()

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