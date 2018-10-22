CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de fener alayna katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın 95’inci yıl dönümü programına katılmak için 29 Ekim’de İzmir’e gelecek. Kılıçdaroğlu’nun İzmir’de fener alayına da katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cuma günü İzmir’de düzenlenecek olan Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılacak. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve saat 17.00’de başlayacak olan programa katılacağı öğrenilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, Sunay Akın tarafından sahnelenecek olan ‘Bir Cumhuriyet Hikayesi’ isimli gösteriyi izleyecek. Gösterinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinliklere katılması beklenen Kılıçdaroğlu’nun saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak olan fener alayında yürüyeceği, ardından da Gündoğdu Meydanı’ndaki Mazhar Fuat Özkan konseri öncesi sahneden İzmirlilere sesleneceği öğrenildi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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