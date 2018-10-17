CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 29 Ekim'de İzmir'e geliyor

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim'de İzmir'e geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun programının detayları ise henüz netleşmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 29 Ekim'de İzmir'e geleceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun kente geliş saati ve programı ise henüz netleşmedi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, programın netleşmesi halinde bunu paylaşacaklarını belirtti. Öte yandan Yücel, gelecek hafta içerisinde bir kez daha Ankara'ya gideceğini kaydetti. Genel merkez ile öncelikle CHP'nin kaybettiği 8 ilçe için görüşeceğini anımsatan Yücel, "Aday adaylık süresi bitsin, bu ilçeler için gelen bütün başvuruları genel merkeze ileteceğiz. Hangi ilçede kaç kişinin aday adayı olduğunu görelim. Ondan sonra hangi ilçelerde hangi seçim yönteminin belirleneceğine karar verilecek" dedi.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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