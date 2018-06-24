CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak oyunu kullandı

Erol AKKIR/ANTALYA, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, oyunu kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, oy kullanmaya eşi Melek Budak ile birlikte geldi. Muratpaşa İlçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu'nda 1375 nolu sandıkta oy kullanan Budak, ardından kısa bir açıklama yaptı. Demokrasinin en önemli adımı olan oy verme işlemini eşiyle birlikte gerçekleştirdiğini kaydeden Budak, "Sandıklarda oy kullananların coşkusuna şahit oldum. Huzur içerisinde bir seçim geçirmemizi temenni ediyorum. Sandıktan çıkacak sonucun ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Budak, Ankara'ya hareket gideceğini, seçim sonuçlarını oradan takip edeceğini kaydetti.

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