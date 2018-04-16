CHP Gelibolu Teşkilatı OHAL'e karşı oturma eylemi yaptı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde CHP İlçe Teşkilatı, Olağanüstü Hal’e (OHAL) karşı oturma eylemi yaptı.

CHP Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de bugün 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen oturma eylemine, CHP İlçe Başkanı Nevzat Kaya, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar ve partililer katıldı.

CHP İlçe Başkanı Nevzat Kaya yaptığı açıklamada, "Ülkemizi tek adam rejimine dönüştürme amacıyla hazırlanan ve tarihe mühürsüz seçim olarak geçen 16 Nisan referandumunun üzerinden tam 1 yıl geçti. 15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyeti olmayan bir rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında, 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır. Ülkemiz 21 aydır OHAL ile yönetilmektedir. İlan edilişindeki amacından uzaklaşarak demokrasi ve hukuk sistemine yönelik bir saldırıya dönüşen OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur” dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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