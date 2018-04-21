CHP Foça Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

CHP Foça İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda partililer, 4 ay önce seçilen ilçe yönetiminin faaliyetleri hakkında bilgilendirilirken, seçim döneminde yapılacaklar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

CHP İzmir Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Köz, Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler, CHP Foça Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı için Reha Midilli Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, ilçe bazında çalmadık kapı, girmedik ev bırakmamak için çalıştıklarını belirterek, "Bize kırgın olan, kızgın olan partili ve partili olmayanların evlerine girip kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ülkemizin bulunduğu durumu anlatmaya çalışıyoruz. Seçildiğimiz günden beri partimizi seçime hazırlıyoruz. Eski seçmenlerimizin yanı sıra bu seçimde Foça'da oy kullanacak 204 genç ve 2 bin 576 yeni nakil seçmen olduğunu belirledik. Onlara da tek tek gidip, ülkenin ve Foça'nın durumunu anlatacağız" dedi.

FOÇA CHP 1181 ERKEK 776 KADIN ÜYE

CHP Foça İlçe Yönetim Kurulu üyelerinden Ayşe Yılmaz, faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi aktardı. Üye Güncellemelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esen Çeşmeci ise partinin 2 Nisan 2018 itibariyle Foça'da 1181'i erkek, 776'sı kadın toplam 1957 üyesinin olduğunu açıkladı. Toplantının ikinci bölümü, basına kapalı devam etti.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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