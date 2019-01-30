CHP Foça eski İlçe Başkanı Mert'ten, Cumhur İttifakı adayına destek açıklaması

İZMİR'in Foça ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nda 20 yıl boyunca çeşitli kademelerde görev alan eski ilçe başkanı Osman Mert, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Foça'da, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Serdar Mersin'i destekleyeceğini açıkladı.

Facebook sayfasından 'Kamuoyuna Saygılarımla' adı altında yaptığı paylaşımda CHP eski ilçe başkanı Osman Mert, aralarında eski CHP'lilerinde yer alacağı her kesim ve partiden kişilerden oluşan bir ekip oluşturarak, Cumhur İttifakı adayı MHP'li Serdar Mersin ile birlikte hareket edeceğini duyurdu. 2014 yılında olduğu gibi CHP Genel Merkezi'nin ilçe halkının ve partililerin görüş ve temayüllerini dikkate almadan aday belirleme yanlışına devam ettiğini savunan Mert, parti ayrımı gözetmeksizin 'Foça'ya Hizmet Sokakta İttifak' adını verdikleri bir platformla Foça'yı birlikte yönetmeye talip olduklarını belirtti.

Serdar Mersin ile beraber hareket etme kararı aldığını dile getiren Mert, "Foça'ya Hizmet Sokakta İttifak söylemi altında yola çıkıyoruz. Siyasi tercihi ne olursa olsun, genel siyasette hangi ideolojiye sahip olursa olsun, çoluğu çocuğu dedesi veya torunlarıyla Foça'da yaşamayı tercih etmiş herkesi bu platforma, bu ittifaka davet ediyorum. 3 dönem belediye başkanlığı yapan Gökhan Demirağ, CHP Belediye Başkan adayı Fatih Gürbüz ve Foça'ya emeği geçen herkese saygılarımı iletiyorum. Seçimlerden sonra 6 aya ihtiyacımızın olduğunu paylaşmak istiyorum. İzmirin yüzde 1'inden az seçmeni olan Foça'daki oyunuzun yerel seçimlerde Foça'mız için çok önemli olduğunu vurgulayarak saygılar sunarım" dedi.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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