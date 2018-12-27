CHP Finike'ye Öktem getirildi

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Finike İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Okan Tanır'ın yerine Başkan Yardımcısı Mustafa Öktem getirildi.

CHP Finike İlçe Başkanı Okan Tanır'ın istifası sonrasında toplanan ilçe yönetimi, başkan yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Öktem'i ilçe başkanı olarak belirledi. CHP İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Finike ilçe örgütünde 5 yıldan beridir ilçe başkanlığı görevini yürüten Okan Tanır görevinden, gördüğü lüzum üzerine istifa etmiştir. İstifası yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir. Finike CHP ailesi olarak bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederiz" denildi.

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