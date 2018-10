CHP eski İzmir İl Başkanı Karataş projelerini açıkladı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı dosyasını CHP İzmir İl Başkanlığı’na teslim eden CHP’nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, İzmir'in 30 ilçesini de kazanma iddiasını ortaya koyarken projelerini açıkladı.

CHP’nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı dosyasını CHP İzmir İl Başkanlığı’na teslim etti. Dosya tesliminin ardından basın toplantısı düzenleyen Karataş, "1989 yılında tüm ilçeleri ve 2009’da da 30 ilçeyi kazanan bir il başkanıydım, 2019’da da kazanacağım" dedi. Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun köylerde yaptığı tarım projelerini başarılı bulduğunu belirterek, "Ama kısmen başarılı, ben bunu kooperatifler kurarak ve o kooperatiflere üreticiyi katarak, onlara sahiplendirerek yapmak istiyorum. İnsanları birleştirerek 300-500 küçük 100-150 büyükbaş hayvan ile belediye veterinerleriyle tarımı yürüteceğiz. Mutsuz insan kente zarar verir, aç insan sen ne kadar eser yaparsan yap park düzenlersen düzenle zarar verir. Ben İzmir'de yaşayan insanlarıma sahip çıkmak zorundayım. Başka ürünlerin satışını ve bakımını üstleneceğiz. Tohumunu vereceğiz, satarken yardım edeceğiz. Üreticiden aldığımızı halka en ucuz şekilde ulaştıracağız. Halleri belediye olarak biz işleteceğiz ve üreticinin ne ekeceğini biz planlayacağız. Tohumunu gübresini vereceğiz, o üretimini yapacak. Marketlerde bu ürünleri satacağız. Ben büyükşehir belediyesi olarak köylere 200-300 hayvan vereceğim, köylü halkı böyle kalkınacak vatandaşın sofrasına giren et ucuzlayacak" dedi.

EMEKLİLER İÇİN PROJELER

İzmir'in 'emekli kenti' olarak görüldüğünü, emeklinin cebindeki maaşın 10 günde tükendiğini ileri süren Karataş, "Bir projem var, emeklilere Emekli-Sen'e üye olan tüm meslek gruplarına ekonomilerine katkı olması düşüncesiyle ayda 2 gün görev vereceğim. Bu hiçbir belediyenin yapmadığı bir proje olacak ve emeklinin kente sevgisini bağlılığını sağlayacak. Hem hayata bağlayan hem de kentini ve belediyesini seven emekliler yaratacak. 'Belediyem' projesi ile her ilçede ve semtlerde adı huzur evi olmayan, 5 yıldızlı otel ayarında, o yaşlı insanı oturduğu semtten koparmadan ve arkadaşlarından uzaklaştırmadan yaşayabileceği yerler yapacağım. İstediği zaman ayrılabilecek, otelde kalır gibi gelecek itibarıyla kalacak. Gezi, sağlık ve yemekleriyle her şey emirlerinde olacak" diye konuştu.

Karataş, İzmir'e dünyaca ünlü bir meydan kazandıracağını, 3 büyük fabrika kuracağını dile getirerek, "İlki İzmir bölgesinde tarım ürünlerini işleyen, bunları markalaştıran ve ihracatı yapacak ürünlerimiz olacak. İkinci fabrika tekstil ürünleri üzerine olacak. İzmir'de bu potansiyel zaten var. Ama ilk önce yapacağımız iş, meslek dallarıyla ilgili kıyafetler üretmek olacak. Müesseselere, belediyelere bu fabrikalardan çıkan kıyafetler gidecek. Üçüncü fabrika da sanayi ürünleriyle ilgili olacak. Belediyede standartlaştırılan küçük torna aletleriyle yapılan tornaları üreteceğiz. Sanayiye, üretime ve istihdama katkı koyacağız" diye ifade etti.

