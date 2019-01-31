CHP Efeler'de 18 üye istifa etti

AYDIN'da, CHP Efeler İlçe Başkanlığı üyesi 18 kişi, partiden istifa dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.

CHP Efeler İlçe Başkanlığı üyesi 18 kişi, bugün saat 15.00 sıralarında, İlçe Seçim Kurulu'na geldi. CHP'den istifa dilekçelerini teslim eden grup adına üyelerden Burhan Ünlü, açıklama yaptı. Ünlü, "Her biriminde görev alıp emek harcadığımız, yeri geldiğinde ailemizden, işimizden maddi olanaklarımızdan fedakarlık yaparak bugüne gelmesinde küçük de olsa pay sahibi olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üyelik görevimizden bugün itibariyle istifa ediyoruz. CHP, emek partisiydi. CHP, ezilenlerin, sömürülenlerin partisiydi. Ancak gelinen bu aşamada, Aydın ilimiz ve ilçelerinde CHP tüm bu değerlerinden uzaklaştırıldı" dedi

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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