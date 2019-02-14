CHP, Edirne adaylarını tanıttı

CHP, Edirne'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 'Sevdamız Edirne' sloganıyla 7 ilçe ve 6 belde toplamda 13 belediye başkan adayını tanıtarak seçim startını verdi.

CHP, Edirne belediye başkan adaylarının tanıtımına CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir, CHP Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan, Uzunköprü adayı Özlem Becan, Havsa adayı Oğuz Tekin, Süloğlu adayı Mehmet Ormankıran, Meriç adayı Erol Dübek, Enez adayı Özkan Günenç, Keşan adayı Şenol Yalı, Kırcasalih adayı Hüseyin Tütüncü, Küplü adayı Gökmen Atalay, Esetçe adayı İbrahim Örs, Beğendik adayı İbrahim Örnek, Yenikarpuzlu adayı Tevfik Şahinbaş ve Yenimuhacır adayı Recep Ordu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, belediye başkan adaylarının bu yola çok emek vererek çıktıklarını belirterek, "Yerel yönetim demek, halkla birlikte olmak halkın içinde olmak demek. Belediye başkan adaylarımız halkla birlikte yönetecekleri bu yolculuklara çok emek vererek çıktılar. Sevgi neydi sevgi emekti. Emeklerinin karşılığını sizlerin sevgileriyle alacaklar. Bu özel Sevgi gününde Mart'ın sonu bahar olacak diyoruz. Baharın gelişini 31 Mart akşamı Edirne'mizden tüm adaylarımızla kutlayacağız" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma değindi. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen işsizlik rakamlarına vurgu yapan Gaytancıoğlu, "Birkaç gün sonra işsizlik rakamları açıklanacak. Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik rakamları açıklanacak. Resmi rakamlara göre yüzde 12'lerde. Gerçekte yüzde 30'ların üzerinde. Üniversite işsizleri çok daha fazla. Yüzde 40'ları üzerinde. Halkın gündeminde konuşulan konu, yoksulluk, dolmayan çanta, çocuğunun işsiz olması, hastanelerdeki kuyruk ve hastaneye ciddi paraların ödenmesi ama bir kişinin bunları görmezden gelerek bir irade koyması. Önümüzde bir seçenek var. Bu kötü gidişe 'dur' diyeceğimiz bir seçenek var. Biz demokrasiyi çok seviyoruz. Halkın bir yerlere gelmesini çok seviyoruz. Biz Edirne'de yüzde 70'in üzerine çıkacağız. Bu parti olayı değildir. Ülkenin gidişine 'dur' demektir. Halkın sağ duyusuna güveniyorum" diye konuştu.

Sırasıyla ilçe ve belde adaylarının kısa konuşmalarından sonra kürsüye gelen Edirne Belediye Başkan adayı Recep Gürkan ise iktidar partisi Ak Parti ve ittifak ortağı MHP'nin koltuk kaybetme korkusundan 'beka' sorunu polemiğini ortaya attığını öne sürdü. Gürkan, şunları söyledi:

"17 yıldır iktidar ve onun gizli ortağı o kadar korkuyorlar ki koltuklarını kaybetmekten, yerel seçimi bir genel seçim havasına sokmaya çalışıyorlar. Bu yerel seçimde biliyorlar ki; çamur atıp kirletmeye çalıştıkları, iftiralarla bozmaya çalıştıkları CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu bu Millet İttifakı geceleri kabusları oluyor, rüyalarına giriyor. Düzgün, düzenli uyku uyuyamaz hale getiriyor onları. Çünkü biliyorlar ki bu memleketin insanları artık yapılan bütün oyunların, tezgahların farkında. Biliyorlar ki Meral Akşener'in de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendi koltuk dertleri yok. Onların ikisinin de tek derdi var, bu memleketi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve koyduğu ilkelerle sonsuza kadar demokratik parlementer bir sistemle buluşturmak ve Cumhuriyet'i ilelebet payidar kılmak. Bugünden itibaren sen ben yok artık, biz varız, hepimiz varız. Bugünden itibaren o adaydı, bu adaydı yok. Her yerde tek adayımız var. Bugünden itibaren kendi kimliklerimize saygı duyarak, yüreğimizde bir sevda, aşk gibi koruyarak hepimiz CHP'li, hepimiz İYİ Partili'yiz. Bunu başaracağız. Çünkü derdimiz Edirne, Türkiye, Cumhuriyet, Adalet. İnanıyorum ki 31 Mart'ta bunu her yerde başaracağız. Edirnemiz'den ülkemizin dört bir tarafına bahar çiçekleri açtıracağız. Herkesin bu onurlu ve eşit bir yurttaşı olduğunu herkese göstereceğiz. Sen-ben yok biz varız."

Aday tanıtımı ve seçim startının özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde seçildiğini sözlerine ekleyen Gürkan, "Bugün 14 Şubat. Seçim startımızın başlangıcı. Özellikle bugünü seçtik il başkanlarımızla. Hepimizin bir sevdası vardır. Eşimize sevdalıyızdır, işimize, çocuklarımıza sevdalıyızdır. Ama bunlar bizden başka hiçkimseyi ilgilendirmez. Ama bir de memlekete sevda vardır. Eğer memlekete sevdalıysanız o zaman bu aşk hiçbir aşka benzemez. O zaman bu aşk bütün aşkların önüne geçer. Eğer memleketinizin size ihtiyacı varsa siz o aşkla bazen eşinizi, bazen evinizi, bazen de çocuklarınızı ihmal edersiniz. Bugün burada yer alan herkes memleketine işte böyle sevdalı. O yüzden diyoruz ki Edirne'nin her bölgesini kucaklayarak sevgililer günün kutlu olsun aşkım Edirne diyoruz" dedi.

Öte yandan aday tanıtım toplantısının ardından CHP'nin tüm adayları Saraçlar Caddesi'nde seçim ofisine giderek açılışını gerçekleştirdi.



