CHP'den Uğur Mumcu mesajı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu suikastının yıl dönümünde "Mumcu, demokrat kişiliği ve tavrıyla, Atatürk devrimlerine sahip çıkışıyla, mesleğinde yaptığı devrim niteliğindeki çıkışları ve çalışmalarıyla hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu'nun suikaste kurban gidişinin 26'ncı yıl dönümünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Uğur Mumcu gerçeklerden, halkından ve bağımsız gazeteciliğinden aldığı güçle kendisini tehdit edenlerin ve kirli işlere bulaşan herkesin, bu kirli pazarlıklarının cumhuriyet ve Atatürk devrimleri için nasıl büyük bir tehdit olduğunu korkusuzca yazmış ve dile getirmişti. Dürüst ve namuslu bir gazetecilik yaptığı için bugün halen ilkeli, gerçek ve korkusuz gazeteci denildiğinde akla gelen birkaç isimden biridir Uğur Mumcu. Mumcu, demokrat kişiliği ve tavrıyla, Atatürk devrimlerine sahip çıkışıyla, mesleğinde yaptığı devrim niteliğindeki çıkışları ve çalışmalarıyla hiçbir zaman unutulmayacaktır. Halkının, haklının, gerçeklerin yanında olması gerekenler, eğer gazetecilik mesleği adı altında saltanattan pay kapma, iktidara yaranma derdine düşmüşlerse, Uğur Mumcu'nun fikirleri, öğretileri ve kitaplarından öğrenecekleri çok şey var demektir."

İZMİR, ()

FOTOĞRAF