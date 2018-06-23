CHP'den Kepez çıkarması

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da CHP'nin 15 milletvekili en fazla seçmenin yer aldığı Kepez ilçesinde yürüyüş düzenledi.

CHP'nin Antalya'daki Deniz Baykal haricindeki 15 milletvekili adayı, en fazla seçmenin yer aldığı Kepez ilçesinde yürüyüş düzenledi. CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ile Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak öncülüğündeki diğer adaylar, Kepez'in caddelerinde vatandaşlardan destek istedi. Çetin Osman Budak, yarın Türkiye'nin güzel bir geleceğe hazırlanacağını kaydetti.

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