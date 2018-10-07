CHP'den kaybettiği sekiz ilçe için iddialı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Gaziemir'de düzenlenen mahalle temsilcileri toplantısında Gaziemir, Menderes ve Torbalı ilçelerinin mahalle temsilcilerine 2014 yerel seçiminde belediye başkanlığı kaybedilen sekiz ilçenin neden kaybedildiğini bildiklerini, bu kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı Menderes, Torbalı ve Gaziemir mahalle temsilcileriyle, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi'nde yerel seçim çalışmalarını değerlendirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Ak Parti'nin şu sözlerle eleştirdi:

"Elbette İzmir'de yine birinci parti çıktık ama biz, bugüne kadarki seçimlerde aldığımız en iyi oyun üstünü hedefliyoruz. Onun için İzmir'de birinci parti olmakla yetinemeyiz. Bizim başarı kıstasımız, en iyiyi de geliştirmektir. Bu hedef için geceli gündüzlü çalışıyor bir yandan halkımızla buluşuyor, diğer yandan örgütümüzle bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Onun için AKP'lilerin bir algı operasyonuyla, 'CHP'nin İzmir'de rehavete kapıldığı, çantada keklik gördüğü' gibi, yaymaya çalıştığı safsatalara ne biz, ne de İzmirliler kulak asmaz. AKP bu söylemlerle İzmir'de oy arttırabileceğini sanıyorsa büyük bir yanılgı içinde.Tabi onlara da hak veriyorum bazen. İzmir ile frekansları, hayata bakışları, hizmet anlayışları uyuşmayan bir partinin yapacağı pek fazla bir şey de yok. Ancak, kültürüyle, özgürlük ve demokrasi anlayışıyla, rant için değil İzmir için hizmet üreten, dünya'nın gıpta ile baktığı örnek projeler üretmiş, sosyal belediyecilik anlayışıyla İzmirliler'in desteğini almış olan CHP'ye, mesnetsiz suçlamalar yöneltiyorlar."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin 2014 yerel seçimlerinde İzmir'in 3 ilçesinin 8'indeki belediyeleri CHP'lilerin o ilçelerde bağımsız aday olarak çıkmasından kaynaklandığını belirterek, "2014'te sadece kendini düşünerek, 'biz demeyip ben diyerek' kendisine büyük yetkiler makamlar vermiş partisini hiçe sayarak, farklı partilerden aday olan veya bağımsız olarak seçimlere girip, seçim kaybedilmesine sebep olanları hatırlayın. Özellikle bu büyük sıkıntıyı yaşamış olan Menderesli ve Torbalılı üyelerimiz, ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaklar. Sizlerin kendisini düşünenlerden değil, partisini, ilçesini, İzmir'i ve Türkiye'yi düşünenlerden olduğunuza hiç şüphem yok. 2019 yerel seçimleri partimiz ve Türkiye için yeni bir başlangıç olacak" dedi.

İZMİR, ()

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