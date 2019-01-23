CHP'den istifa eden Süleyman Toyran, DP'den aday oldu

CHP'den aday gösterilmeyince partisinden istifa eden Aydın'ın Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, bugün yapılan törenle Demokrat Parti'nin Belediye Başkan adayı oldu.

Süleyman Toyran adaylık açıklamasını, Saray Düğün Salonu'nda geniş bir katılımla açıkladı. Toyran'ın adaylık açıklamasına; Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Zekai Alper ile geçen hafta Demokrat Parti'den adaylığını açıklayan eski CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

BİZİM İÇİN KAZANMA ZAMANI

DP rozetinin takılmasından sonra konuşma yapan Toyran, "Bugün bizim için kazanma zamanı. Birçok kimsenin hayatında göremeyeceği yetki ve sorumluluğu bana verdiniz. 4 dönem Söke Ticaret Odası Başkanlığı yapma şerefine nail oldum. Sonrasında son 40-50 yıllık dönemde ilk defa CHP'yi 3. döneme taşıyan Belediye Başkanı oldum. Ben ve ekibimin sizlerde karşılığı olduğunu biliyordum. CHP gibi köklü bir partinin 3-4 kişinin tekeline bırakılmasını ben kendi adıma yediremediğim, halkta karşılığımın olduğunu çok iyi bildiğim için aday oldum. Söke'nin geleceğinin planlanmasında söz sahibi olmak için aday oldum. Bundan sonraki süreçte Demokrat Parti belediye başkan adayı olarak sizlerin karşısında olacağım. Geçmişte verdiğiniz desteği devam ettireceğinizden eminim. Birçok kişi 'bizi alternatifsiz bırakma' dedi. Ben de sizlerden aldığım bu güçle, Demokrat Parti'den aday oldum" dedi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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