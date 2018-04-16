CHP'den Borsa'ya ziyaret

ANTALYA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile İl Başkanı Ahmet Kumbul, Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret ederek yeni yönetim kuruluna başlarılar diledi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İl Başkanı Ahmet Kumbul ve Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'i ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ile Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci karşıladı. Başkan Ali Çandır, tarımın kent ekonomisi için önemine dikkat çekerken, Antalya'ya tarımda 6. Bölge teşviki verilmesini talep ettiklerini söyledi. KDV iadesiyle ilgili düzenlemenin geri çekilmesini anlayamadıklarını kaydeden Ali Çandır, sektöre nefes aldıracak çalışmanın yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı. Tarıma özel sosyal güvenlik sistemi getirilmesiyle ilgili bir çalışmaları olduğunu bildiren Ali Çandır, bunun için de destek istedi.

Başkanlık görevine yeniden seçilen Ali Çandır ve yönetimini, Meclis Başkanlığı'na seçilen Erdoğan Ekinci'yi kutlayarak hayırlı olsun dileğinde bulunan Çetin Osman Budak ise Borsa'nın kentin geleceğine yön veren çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti. Tarımın Antalya ekonomisi için önemine dikkati çekerken, gerekli desteğin verilmesi gerektiğini vurgulayan Budak, parti olarak tarımsal üretimin gücüne inandıklarını, sektörü ayakta tutacak adımların atılmasından yana olduklarını söyledi.

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