CHP'den Böcek'e destek ziyareti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın vaat ettiği projeleri yapmadığı ve parti içi sorunlar yaşandığı yönünde eleştirilerde bulunduğu CHP'nin Büyükşehir Belediye başkan Adayı Muhittin Böcek'i, il teşkilatı ziyaret ederek destek verdi.

Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın, 2014 seçimlerinde vaat ettiği projelerin yarısını gerçekleştirmediği ve parti içinde sorunlar yaşadıkları yönünde eleştirilerde bulunduğu Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'i, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, il yönetimi, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, değişik algılar yaratılmaya çalışıldığı ama korkunun ecele faydası olmadığını belirterek, “Hangi algıyı yaratmaya çalışırlarsa çalışsınlar CHP'nin içindeki birlik, beraberlik ve bütünlük devam ediyor ve edecek. Bizim parti içi demokrasimizi dışarıdan parti içi bir ayrışma gibi algılayan diğer demokrasiye uzak olan siyasi partilerin temsilcileri, sanki CHP'de bir bölünme, ayrışma varmış gibi algı yaratmaya çalışıyor. Fakat asla böyle bir ayrışma olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır" dedi.

Büyükşehir belediyesini kazanmakla ilgili herhangi bir şüphe ve soru işareti olmadığını da söyleyen Kumbul, Millet İttifakı olarak Antalya'da hem büyükşehir hem de 19 ilçenin tamamını kazanmayı hedeflediklerini kaydetti. 11 Ocak Cuma günü ise CHP ve İYİ Parti'nin milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarının bir araya geleceğini dile getiren Kumbul, “İYİ Parti'nin adayı olan bölgelerde bizim bütün tabanımız, bizim aday çıkarttığımız yerlerde de İYİ Parti ve CHP'nin bütün tabanı beraber çalışacak" dedi.

KAYBOLAN SEÇMENLER

Her dönem olduğu gibi yine kaybolan seçmenler olduğunu ve bu listeleri ilçe başkanlıklarına gönderdiklerini anlatan Kumbul, kaybolan seçmenlerin ev ziyaretleri yapılarak yeniden kayıt olmaları yönündeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Seçmene de seslenen Kumbul, “Biz oy kullanıyoruz, bir şey değişmiyor diye düşünmeyin. Biz sizin oylarınıza sonuna kadar sandıkta, seçim kurulunda, YSK'da sahip çıkacağız. Oylarınız sandığa nasıl girdiyse, iradenizin seçim kuruluna da aynı şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Sandık görevlilerinin tespiti ve eğitimlerine başladık" dedi.

TAŞ'IN ELEŞTİRİLERİNE YAZILI YANIT

Ak Parti İl Başkanı Taş'ın eleştirileriyle ilgili yazılı açıklama yapacağını da belirten Kumbul, “Buradaki projelerin neden yapılamadığına, nasıl engellendiğine, diğer ilçelerde yapılmaya çalışılan projelerin nasıl engellendiğine, bakanlıklar ya da devletin diğer kurumları eliyle yapılan ağaç kesimlerinden başka şeylere nasıl bizim belediyelerimizin üzerine yıkılmaya çalışıldığıyla ilgili açıklama yapacağız. Daha önce Menderes beyin projeleriyle ilgili bir açıklama yapmıştım, neleri vaat edip neleri yapamadığıyla ilgili. Turizmi 12 aya yayacağız, kent merkezine turist getireceğiz, tüm turizm çalışanlarına ev gibi birçok vaatte bulundular ama 2016-2017 yıllarında özellikle birçok turizmcinin batıp gittiğini gördük. Alanya hızlı tren, Konya, Burdur üzerinden yani saysak bitmez. Her seferinde bir bakan seçimde gelip defalarca bir sürü vaatte bulunup, evet bir kısmı yapılıyor ama birçoğunun yapılmadığını görüyoruz" diye konuştu.

KEPEZ'E CHP'DEN ORTAK ADAY

CHP'de tartışılan konularla ilgili soruları da yanıtlayan Ahmet Kumbul, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda meclis üyelikleriyle ilgili İYİ Parti'ye kontenjan ayrılması ve diğerlerinin eğilim yoklamasıyla belirlenmesi için Genel Merkez'e tekrar başvurduklarını ve büyük ihtimalle bu iki ilçede eğilim yoklaması kararı alınacağını söyledi. Kepez adayıyla ilgili de son ittifak görüşmelerinin yapıldığını ancak kapalı grup toplantısı nedeniyle o an için bilgi alamadıklarını söyleyen Kumbul, “Bize ulaşan eğer ittifakta daha sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadıysa Kepez'de CHP adayıyla devam edeceğiz" dedi.

SEMİH ESEN DEĞİŞECEK Mİ?

Konyaaltı adayı Semih Esen'in değişeceği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Kumbul, “Parti Meclisi kararıyla adaylarımız belli oluyor. Değişim de sadece PM kararıyla olur. PM adaylarımızı belirledi. 9 ilçe ve büyükşehir adayımız. Diğer bölgelerde ittifakta bizde kalanlarda en kısa zamanda belirleyip sahaya çıkmalarını istiyoruz. Belirlenen adaylarda bir değişiklik olmayacak, biz öyle öngörüyoruz. Tabi ittifakın sonucunda bir şey olduysa onu bilmiyoruz. Kepez'de İYİ Parti'nin de talebi vardı bizim de. Kepez'de mutlaka ortak bir aday çıkacak" dedi.

'BURADAN EKMEK ÇIKMAZ'

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de 'Semih Esen'i istemiyor' iddialarıyla ilgili şöyle konuştu:

“Birilerine buradan ekmek çıkmaz. Siyasi anlamda bizim birliğimizi ve bu başarımızı bu konularla ilgili sorgulayamaz, onlara buradan ekmek çıkmaz. Geçen gün büyükşehir meclisinde grup sözcümüz 'Aramızda büyükşehir belediye başkan adayımız var' dediğinde sayın Türel başkan, 'Kesin mi' gibi bir espri yapar gibi oldu. Ben de orada söylemiştim zaten buradan onlara ekmek çıkmaz" dedi.

'BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ'

Hiç ayrışmadıkları ve demokratik bir parti olduklarından özgürce bütün düşüncelerin söylenebildiğini belirten Böcek, “Emirle olmaz. Önümüzdeki süreçte bütün amacımız Antalya başta olmak üzere Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hep birlikte 909 mahallemizde çalışmalarımızı yapacağız. Antalya merkezde 9 seçim koordinasyon merkezi açılışı yapılacak. Geçmişte de Antalya'da 19 ilçe arasında her zaman birinci olduk, yüzde 60'larla seçildik. İttifakın adayı olarak birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız ve Antalya'mızı birlikte yöneteceğiz. Süreç 85 gün var zaten, hayırlısıyla" dedi.

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