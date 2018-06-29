CHP'den Bakan Soylu'ya tepki

Mesut MADAN/BURDUR,() - CUMHURİYET Halk Partisi Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması talimatına tepki gösterdi.

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında İçişleri Süleyman Soylu'nun, Valilere, 'CHP il başkanlarını bundan böyle şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim' sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yaptığını söyledi. Bakan Soylu'nun açıklamasına tepki gösteren Başkan Akbulut, "Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal İçişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğun gösterir" dedi.

ŞEHİTLERİMİZİN HUZURUNDA OLACAĞIZ

Yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesinin beklendiğini aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

"Toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tek kadro halinde orada, şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkân veren iktidardır".

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de "Açıklamanın tam anlamıyla bölücü terör örgütü PKK'dan kalır bir yanı yoktur. Toplumu ayrıştırmaya, şehit cenazesi gelmemesi için dua etmek yerine bölmeye, ayrıştırmaya yönelik bu açıklamanın kabul edilebilir bir yanı yoktur. AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan topluma huzur ve barış getirmek istiyorsa, bu arkadaşı derhal görevden alması gerekmektedir" diye konuştu.

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