CHP'den 4 bin 726 itiraz

CHP İzmir'in bir çok ilçesinde seçmen kütükleri için toplamda 4 bin 726 itirazda bulundu. Seçmen listelerine en fazla itirazın Foça'da yapıldığı dikkat çekti. CHP'nin 8 ilçede ise, seçmen listelerine yönelik herhangi bir itirazı bulunmuyor.

İzmir'de seçmen listelerine yönelik çalışmalarını sürdüren CHP İzmir İl Yönetimi ile ilçe örgütleri, 22 ilçede toplam 4 bin 726 itirazda bulundu. Seçmen listelerine yönelik en ciddi itiraz ise Foça'da yapıldı. Parti ilçede toplamda 4 bin 2 tirazda bulundu. Yapılan itirazları değerlendiren ilçe seçim kurulu, itirazlardan 633'ünü kabul ederken, 3 bin 369 itirazı ise reddetti. Menderes'te de 108 itiraz yapıldı ancak bu itirazların tamamı reddedildi. En yüksek itirazların yaşandığı bir diğer ilçe ise Ödemiş oldu. Burada da seçmen listelerine toplamda 92 itiraz yapıldı. Yapılan itirazların 74'ü kabul edilirken, 18'i ise reddedildi.

6 İLÇEDE İTİRAZLARA RED

Çiğli, Bergama, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Torbalı'da yapılan itirazların hepsi reddedildi. İzmir'de Aliağa, Bayındır, Beydağ, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Narlıdere'de de, listelere yönelik itiraz olmadı. CHP İzmir İl Bilişim Sorumlusu Fulya Alçay, çalışmaları yaparken 24 Haziran seçimlerini baz aldıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmalarda, 24 Haziran'da, oy kullanılan kimi yerlerde seçmen sayısının bariz şekilde arttığını, dikkat çeken artışların yaşandığı yerlerde çalışmaları yoğunlaştırarak, duruma itiraz ettiklerini söyleyen Fulya Alçay, "Hane seçmen kontrolü yaptık. Eğer 24 Haziran'da bir hanede 5 seçmen var da, bu sayı şimdi örneğin 20'ye çıkmışsa, b unun peşine düştük. Biz bu tür örneklerin üzerinde durduk. Foça'ya 4 bin 2 itiraz var. Bunların 633'ü kabul edildi" dedi.

'AKP'NİN İTİRAZLARINA DA İTİRAZ EDECEĞİZ'

AK Parti'nin seçmen listelerine yaptığı itirazlara, CHP olarak kendilerinin de itiraz edeceğini söyleyen Fulya Alçay, "Biz bundan sonraki süreçte, yaptığımız ve reddedilen itirazlara, itiraz edeceğiz. Ayrıca, AKP'nin itiraz ettiği ve YSK tarafından kabul edilen itirazlara bakacağız. Belki itiraz edilen seçmen o adreste ama AKP'nin itirazı kabul edildi. Biz bu nedenle AK Parti'nin yaptığı itirazlara da itiraz edeceğiz" diye konuştu. Siyasi partiler, 26 Ocak'ta, il seçim kurullarına itirazlarını yapacak. 28 Ocak'ta il seçim kurulları yapılan itirazları karara bağlayacak. 29 Ocak'ta da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edilecek.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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