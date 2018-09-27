CHP'de örgüt seçim gündemiyle toplanıyor

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine ilçe başkanları yarın (cuma) il binasında bir araya gelecek. İl yönetimi ve ilçe örgütleri, 2019'un Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere dair görüş alışverişinde bulunacak.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın çağrısı ile yarın saat 13.30'da il binasında bir araya gelecek olan ilçe başkanları, yerel seçim çalışmalarında izlenecek yolu çizecek.

Örgüt, aday belirleme yöntemlerinin sağlıklı ilerlemesi, partililerin bir birini yıpratmaması için uyarılacak. CHP'nin yerel seçim çalışmalarının verimini artırmak için starteji oluşturulacak.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()