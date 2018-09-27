CHP'de mahalle harekatı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir'in Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde mahalle temsilcileri ile bir araya geldi. Yücel, "Çalışmalarımızı hızlandıracağız, komşularımızla, muhtarlarımızla, bölgenizdeki kanaat önderleriyle ilişkilerimizi sıcak tutacağız ve geliştireceğiz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 2019 yerel seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek, seçimi kazanmak için örgütlerden omuz omuza, ev ev, hane hane çalışmalarını istedi. Mahalle temsilcileri toplantısına, Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Cambaz, Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, Kınık İlçe Başkanı İsmail Yılmaz, CHP Örgütten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hasan Ali Oray, İl Başkan Yardımcıları Saadettin Coşkuner ve Azmi Kumova, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sevim Köz, Ömer Berk Gönençer, Mert Can Malkoç ve Ali Çalışkan'da katıldı. Mahalle temsilcilerinin önemine dikkat çeken Yücel, şu taleplerini diyle getirdi:

"Çünkü sizler sorumlusu olduğunuz mahallede, ya da tüzüğümüzdeki tanımıyla muhtarlık bölgesinde CHP'yi temsil ediyorsunuz. Oradaki örgütlenme, oradaki propaganda, partimizin politikalarının anlatılması, bu konuda çalışma yapılması, toplantı düzenlenmesi, bunların hepsi sizin göreviniz. Yani vatandaşa ilk temas edecek, partiyi anlatacak kişiler sizlersiniz. Tabii ki bunu tek başınıza yapmayacaksınız. İlçe başkanlıklarıyla koordinasyon halinde, ilçe başkanlıklarının desteğiyle birlikte yapacaksınız. Sizlerden yaklaşan seçimler için canla başla bir çalışma yapmanızı bekliyoruz. Sizlerin sayesinde tabandan başlayacak olan bu çalışmalar tüm İzmir'e sokak sokak, ilçe ilçe yayılacak ve bizim seçimleri kazanmamızdaki en büyük güç olacak. Çalışmalarımızı hızlandıracağız, komşularımızla, muhtarlarımızla, bölgenizdeki kanaat önderleriyle ilişkilerimizi sıcak tutacağız ve geliştireceğiz. Böylece bizlerin tüm çalışmalarını, propagandasını sizler onlara anlatacak ve onları ikna edebileceksiniz. Biliyorum hepinizin kendi hayatları ve sorunları var ama biz CHP olarak toplumun her kesimini kucaklayacak, katılımcı bir yönetim anlayışını hakim kılmak istiyorsak, kendi sorunlarımızı bir kenara bırakacak partimizin başarısı için koşuluz, amasız ve çıkarsız çalışacağız. Sizlere çok güveniyor ve sizlerin mahallelerinizdeki başarılardan yola çıkarak, tüm İzmir'de tarihi ve büyük bir başarıya imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

İZMİR, ()

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