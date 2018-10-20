CHP'de Kaş Belediyesi'ne 5 aday adayı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde CHP'den 5 aday adayı belediye başkanlığı için başvurdu. Aday adaylarından 4'ü CHP ilçe başkanlığına birlikte gelerek başvuru dosyalarını teslim etti, 1 aday da başvurusunu posta yoluyla yaptı.

CHP Kaş ilçe başkanlığından istifa eden turizmci Ulaş Akbaş (36), mali müşavir Hayri Süt (40), eczacı Yusuf Ulaş Akçay (38) ve iş insanı Erkan Demirci (40) birlikte CHP ilçe başkanlığına gelerek başvuru dosyalarını CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'a teslim etti. Avukat Mustafa Yalçınkaya (56) ise başvurusunu posta yoluyla gönderdi. Adaylardan Hayri Süt ve Ulaş Akbaş daha önce aday adaylıklarını açıklamıştı.

4 aday adayının başvurularını teslim alan CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, "Şu ana kadar 5 arkadaşımız Kaş Belediye başkanlığı aday adaylığı için başvuruda bulundu. Ancak aday adaylığı için başvuru süresi 26 Ekim Cuma gününe kadar uzatıldı. Yeni başvurular bekliyoruz. Bunun anlamı şu. CHP Kaş'ta belediye başkanlığı seçimini alacak. 5 adayımız da vizon sahibi, partimizin üyesi. Kaş Belediye Başkanlığını en iyi şekilde yapacak kişiler. Ancak bir kişi adayımız olacak. Kim adayımız olursa olsun hep birlikte çalışacağız. Başaracağız. Bunun sözünü istiyorum" dedi.

4 aday adayı da kim aday olursa olsun, hep birlikte partinin başarısı için, Kaş'ta sosyal demokrat bir belediye başkanı seçtirmek için çalışacaklarını vurguladı.

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