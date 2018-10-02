CHP'de Dikili ve Aliağa ilçe başkanları istifa edecek

İZMİR'de CHP'li ilçe başkanlarının istifası peş peşe geliyor. Resmi olarak istifasını sunan Bayındır eski İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek'in ardından, Aliağa ve Dikili ilçe başkanları da istifa etme kararı aldı.

İzmir'de CHP'nin Aliağa ve Dikili ilçe başkanları, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan aday adayı olmak için görevi bırakma kararı aldı. Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, belediye başkan aday adayı olmak istediğini açıkladı. İstifa süresinin sonuna doğru, istifa dilekçesini il başkanlığına teslim edeceğini belirten Durmaz, "İstifa edeceğim, aday olacağım. Son bir kez İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşeceğim. Daha sonra da istifamı sunacağım. Ancak ben sürenin sonu olan 19 Ekim'e yakın istifamı vereceğim. İlçe olarak toparlamamız gereken bazı işler var" dedi. CHP, 2014 seçimlerinde belediye başkanlığını MHP'ye kaptırmıştı. Bir diğer istifa ise Dikili'den. CHP Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener, istifa ederek belediye başkan aday adayı olacağını açıkladı. 2012 yılından bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten Şener, "Belediye başkan aday adaylığı için 11 Ekim'de istifamı sunacağım" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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