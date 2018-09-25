CHP'de aday adayı olmak isteyenler 1-12 Ekim'de istifa edecek

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 2019 yerel seçimlerine dair partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Yücel, 2014’te, aday belirleme sürecinde yapılan hataların benzerlerinin yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtirken, bu kritik süreçte partide küskünlüklerin yaşanmayacağını öne sürdü. Yücel, Ak Parti- MHP ittifakının İzmir’de başarı elde edemeyeceğini de savundu.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, dün (pazartesi) Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme yaptı. Yücel, Ankara’daki temaslarının ardından İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek, görüşmenin detaylarını paylaştı. İzmir’de 24 Haziran genel seçim sonuçlarına dair hazırladıkları ayrıntılı raporları Kılıçdaroğlu’na sunduklarını açıklayan Yücel, aday belirleme takvimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yücel, "Aday adayı olmak isteyenlerin istifalarının 1-12 Ekim tarihleri arasında alınması planlanıyor. Aday adaylarının başvuruları için henüz bir tarih belirlenmedi. Genel başkanımıza İzmir’de kaybedilen 8 ilçe ile ilgili değerlendirmelerimizi sunduk" dedi. Şuanda kimi partililerin aday adaylığı için açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Deniz Yücel, aday adaylığını ilan edenlerin, bağlı oldukları ilçe başkanlıklarından bağımsız olarak çalışma yürütmemesini istedi. Aday adaylarını, mevcut CHP’li belediye başkanlarını yıpratmamaları konusunda da uyaran CHP’li Yücel, "Aday adaylarından beklentilerimiz geçmişte yapılanlarla ilgili değil kendi yapacaklarıyla ilgi açıklamalarda bulunsunlar. Kendilerini, yapacakları projeleri, görev aldıkları takdirde yapmak istediklerini somut şekilde bize aktarmalarını istiyoruz" dedi.

ANKET YAPILACAK

Aday adaylık konusunda henüz resmi başvuruların olmadığını söyleyen Yücel, bölgelerde aday profili için anket çalışması yapacaklarını, aday adaylarının resmi başvurularını yapmasının ardından da isim üzerinden bu çalışmaları süreceğini aktardı. Yücel, "Gerektiği takdirde aday adayları ile mülakat da yapacağız" diye konuştu. Yücel, 'Ön seçim olacak mı" sorusuna da "Belli ilçelerde ön seçim yapılabilir. Belli ilçelerde ön seçim sağlıklı sonuçlar verebilir, belli ilçelerde vermeyebilir. Her ilçenin kendine göre bir örgüt yapısı var. Bizim amacımız bizi başarıya götürecek, doğru yöntemi, doğru yerde uygulamak" yanıtını verdi. Deniz Yücel, yerel seçimlerde ittifak konusundaki tavrının sorulması üzerine "Bu ülkede demokrasi, cumhuriyet, hukukun üstünlüğü gibi kaygıları olan siyasi partilerle dayanışma halinde olabiliriz. İttifak yapmamız yasal olarak zaten mümkün değil. Ama gerekli yerlerde dayanışma yapabiliriz, ittifak demeyiz, dayanışma deriz" diye konuştu.

‘İTTİFAK BİZİ KAYGILANDIRMIYOR’

Başkan Deniz Yücel, İzmir’de Ak Parti-MHP ittifakının olmasının, kendilerini kaygılandırıp kaygılandırmadığı sorusuna da "AKP-MHP ittifakı bizi kaygılandırmıyor. Daha önceki seçimlerde de yaşadık. İttifakın kaygılandırmaması, bunu önemsemiyoruz anlamına gelmesin Böyle bir ittifakın İzmir’de başarıya ulaşacağını düşünmüyorum. İzmir’in bazı hassasiyetleri, kırmızı çizgileri var" diye konuştu.

‘2014’TE BAZI YANLIŞLAR YAPILDI’

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 2014 yerel seçimlerinde, aday belirleme süreçlerinde bazı hataların yapıldığını, bu kez benzer hataların yapılmaması için çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Yücel, "8 ilçe, bir takım hatalardan dolayı kaybedildi. Başarısız bir belediyecilikten dolayı kaybedilmedi. Aday belirleme sürecinde küskünlükler, dargınlıklar yaratıldı. Partililerimizin, başka partilerden aday olması engellenmedi. Bunlar engellenebilirdi. Bu yerel seçimlere benzer hatalar yapılmaması için çalışıyoruz. Örneğin bir ilçede 10 aday adayı var ama bir isim başkan adayı gösterilecek. Aday gösterilmeyen diğer partilileri, sürece dahil edeceğiz. Biz eğer bu süreçte kırgınlık yaratmazsak ki ben yaratmayacağımızı düşünüyorum, bu seçimlerden başarı ile çıkacağımızı düşünüyorum" dedi. ‘Küskün partili’ imajını bu dönem yıkacaklarını açıklayan Yücel, "Bizim yöneticiler olarak kimseyi kaybetme lüksümüz yok. Seçmeni de kaybetme lüksümüz yok. Eminim tüm aday adayları bunun farkındalar. Ama hepimiz insanız ve geçmişte hatalar yapılmış olabilir, bunlardan ders almak gerekiyor. Aday gösterilen kişinin arkasında durarak kazanması için gerekli çabayı göstereceğiz" dedi.

‘ADAYLIKTA ÖNCELİK ÖRGÜTTEKİ İSİMLER’

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, aday gösterilecek isimlerin öncelikle örgüt içerisinden belirlenmesini istediklerini ve kendisinin de bu süreçte sorumluluk üstleneceğini ifade ederek, "Sorumluluk sahibi bir il başkanı nasıl davranırsa öyle davranacağız. En büyük hedefim seçimi kazanmak. Adayların, çok gerekmediği takdirde örgüt içerisinden aday olması konusunda tavrımızı koyacağız. Çok nitelikli, o bölge için sevilen biri olursa, parti dışından da gösterilebilir. Kriterlere dikkat edeceğiz. Adayların, yaşadığı kent ile ilgili hayalleri olan, bir eser bırakma kaygısı taşıyan, somut projeleri olmalı. Örgüt içinden isimlere görev verilmesi konusunda tavrımız olacak" dedi. Başkan Yücel, kendisinin aday gösterileceğine dair iddiaların sorulması üzerine, “Amacım partimizi başarıya taşımak. Kongre ile geldim kongre ile gitmek istiyorum. Belki bir kadın arkadaşımıza bu görevi bırakırız" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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