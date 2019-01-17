CHP'de açıklanan 4 ilçe başkan adayı seçimler için iddialı

CHP Parti Meclisi (PM), İzmir'de ilk 4 adayını dün (çarşamba) açıkladı. Biri MHP, diğer ikisi ise AK Partili belediye başkanları tarafından yönetilen ilçelerde aday gösterilen CHP'li isimler, 31 Mart yerel seçimleri için iddialı konuştu.

CHP Genel Merkezi, dün (çarşamba) yaptığı PM'de Aliağa'da Özcan Durmaz, Kemalpaşa'da Rıdvan Karakayalı, Kınık'ta Ahmet Özkan ve Ödemiş'te Muhittin Cumhur Şener ile seçimlere gitme kararı aldı. Cumhur İttifakı'nın adayları ile yarışacak olan CHP'li isimler, 31 Mart yerel seçimleri için iddialı konuştu. CHP Aliağa Belediye Başkan adayı Özcan Durmaz, yaptığı açıklamada, "Beni bu onurlu göreve layık gören partime çok teşekkür ediyorum. Onurlu ve zorlu bir görev aldım, bu görevin hakkını vereceğimin sözünü veriyorum. Bu güne kadar bize inanan ve desteğini esirgemeyen partililerimizin ve hemşerilerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız" dedi. CHP'li belediye başkanı tarafından yönetilen Aliağa'nın, 2014'te yapılan yerel seçimlerde MHP'ye kaptırıldığını kaydeden Durmaz, "Kaybettiğimiz Aliağa'yı yeniden kazanacağız. İlçemizi demokratik, şeffaf yönetim anlayışıyla, adil ve dürüst bir belediyecilikle buluşturacağız. Hep birlikte mart ayının sonunda baharı yaşayacağız. Bu kararın ve çıkacağımız yolun başta Aliağa olmak üzere, tüm bölgemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aliağa'yı barışın, huzurun ve dayanışmanın başkenti yapacağız" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN TABANINI KENDİME BAĞLADIM'

Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Rıdvan Karakayalı ise 2014'te CHP'nin kaybettiği Kemalpaşa'da seçimleri yeniden kazanacağını iddia ederek, "Aday olmak kolay değil. Ben 2014 yerel seçimlerini kaybettikten sonra, köy köy, kahve kahve ve ev ev dolaştım. Daha çok AKP ile MHP'nin tabanını kendime bağladım. Şuanda çok iyi durumdayım. Cumhur İttifakı'nın tabanını kendime bağladım, çok çalıştım. Çalışmalarımın meyvesini de aldım. Şimdi hedefim Kemalpaşa'da belediye başkanı olmak. Karşımda Cumhur İttifakı var ama önemli değil. Hepsini yerle bir edeceğim" diye konuştu.

'RAKİBİMİZİ KÜÇÜMSEMEYECEĞİZ'

İlçede aday adaylık başvurusu yapan iki isimden biri olan ve CHP Kınık Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Ahmet Özkan da, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olan mevcut Başkan Sadık Doğruer ile rakip olduklarını anımsatarak, şunları söyledi: "Karar benim için sürpriz olmadı. Uzun yıllar parti içinde emek verdim. İlçe başkanlığı yaptım. Bunu bekliyordum. Kararı alanlara çok teşekkürler, bana güvenlerini boşa çıkarmayacağım. Yerel seçimlerden büyük bir başarı ile çıkacağıma inanıyorum. Her şeyi ciddiye alacağız, rakibimizi küçümsemeyeceğiz. Seviyeli ve güzel bir yarış olması için çabalayacağız ve yarıştan biz galip çıkacağız."

'ÖDEMİŞ'E DERMAN OLMAYA GELİYORUM'

Belde belediyeleri kapatılmadan önce Ödemiş'e bağlı Birgi'de 10 yıl belediye başkanlığı yapan Muhittin Cumhur Şener, "

Ödemiş'in hizmete ihtiyacı var, biz de hizmet etmeye adayız. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda, Ödemiş'te seçimi CHP kazanacak. Halkımız bu kararı sevgi ile karşıladı. Akşamdan beri telefonlarım susmadı. 10 yıl Birgi'de belediye başkanlığı yaptım. Belediyeciliği biliyorum. Bu işin içindeyim. Ödemiş'in her yerini biliyorum, ilçeye derman olmaya geliyorum. Buranın sorunlarını biliyorum" dedi.

'İZMİR'İ BİLEN ADAYLAR'

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de isimlerin İzmir'e yakışan, aday oldukları ilçelerde tanınan, sevilen isimler olduğunu belirterek, "Adaylarımız aslında CHP'nin değil İzmirlinin adayıdır. 31 Mart'ta sadece partimizin değil, İzmir'in adayları kazanacak. Tüm İzmir'e söz vermiştik. CHP'de ithal aday olmayacak, İzmirlinin karşısına İzmir ile ilgisi olmayan, İzmir'i tanımayan, bilmeyen belediye başkan adayları ile çıkmayacağız diye. Açıkladığımız ilçe belediye başkan adaylarımıza bakıldığında sözümüzü tutmanın ve ilçelerinin taşını, toprağını, sokaklarını, köylerini, beklentilerini bilen, İzmir kültürüyle yoğrulmuş, İzmir duruşuna sahip adaylar açıklamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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