CHP'de 23 Nisan kutlaması

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe CHP İl Başkanı Ümit Özer, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programda Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan İl Başkanı Özer, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının öncülüğünde 23 Nisan 1920'de açılarak bağımsızlığımızın,milletimizin egemenliğinin,hukuka saygının,laik ve demokratik değerlerinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 98. açılış Yıldönümü heyecanını yaşıyoruz.Bağımsızlığa,demokrasiye ve özgürlüğe olan inancımız ve önce millet ve memleket sevdamız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı halkımızla birlikte coşku içinde kutlamalıyız kutlayacağız da" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Özer şöyle konuştu:

"Ne yazık ki ülkemiz de çocuklarımıza ait bir bayram olmasına rağmen onlar çeşitli sorunlarla boğuşmak zorunda kalmaktadır. Eğitim eşitliği olmadığı gibi özellikle kız çocuklarımıza hala eğitim fırsatı verilmeyen yerlerin var olduğunu bilmek bizleri üzmektedir.Çocuklarımıza verilmesi gereken değerin farklı olması gerekirken SGK tarafından açıklanan rapora göre 2015 yılında 17 yaşına kadar çalıştırılan çırak sayısı ise 401 bin 464 iken 2016 yılında yayınlanan rapora göre çırak işçi sayısı 1 milyon 170 bindir , TÜİK'in yayınladığı rapora göre ise 2016 yılında 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı 708 bindir bu çocukların 558 bini kayıt dışı çalıştırılırken 150 bini sigortalıdır bu rakamlar gösteriyor ki çocuklarımız da emek sömürüsü altında ezilmektedirler.Ülkesini muasır medeniyetler seviyesine çıkarması beklenen çocuklarımızın karşılaştığı tek sorun bu değildir çocuk yaşta evlilikler ve cinsel istismarlarda çocuklarımızın cenneti yaşaması gerekirken cehennemi yaşamasına sebep olmaktadır TÜİK verilerine göre Türkiye’deki tüm evlenmeler içindeki çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları oranının %28-%35 olduğu ve mutlak sayısının 181.036 olduğu belirtilmektedir. Avrupa’daki en yüksek çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları oranına sahip olan ülke Türkiye olup, dini evliliklerden dolayı bu sayı tam olarak saptanamamaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre ise çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları sayısı 2015 yılında 31 bin 337 olarak açıklanmıştır. Bu karanlık tablo için biran önce harekete geçilmesi gerekmektedir yoksa geleceği inşa etmesi gereken çocuklarımızın geleceklerini onların hayatlarına kayıtsız kalarak bizler karartmış olacağız."

FOTOLU