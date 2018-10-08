CHP Çeşme İlçe Başkanı Oran aday adaylığını açıkladı

İZMİR'de, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Çeşme Belediye Başkanı aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Oran, yaptığı adaylık açıklamasında "Kimse merak etmesin reçetemiz hazır" dedi.

Çeşme Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. Yaptığı yazılı açıklama ile kararını duyuran Oran, "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Parti'mizin, Çeşme İlçe Başkanlığı'nda görev yapan ve bugüne kadar birlikte ter döken, emek veren dava arkadaşlarıma ve yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"HEDEFİM FARK YARATMAK"

Hedefinin fark yaratmak olduğunu vurgulayan Oran açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Çocukluğumdan beri Çeşme'nin bir parçası oldum ve 10 meclis üyeliği görevini onurla üstlendim. CHP İlçe Başkanlığım süresince mahalle mahalle, ev ev dolaştığım Çeşme'mizin önceliklerini, hemşerilerimin sorunlarını ve beklentilerini biliyorum. Hedefim Ovacık, Ildırı, Germiyan, Reisdere, Şifne, Dalyan, Çiftlikköy, Ilıca ve Alaçatı'yı hak ettiği noktaya taşıyarak fark yaratmak. Kimse merak etmesin reçetemiz hazırdır. Turizmcimize, esnafımıza, balıkçımıza, çiftçimize, işçimize, memurumuza, engellimize, annemize, dara düşmüş bir babaya, iş bulamayan kardeşimize, emeklimize, öğrencimize el uzatmak, sokaktaki kediye, köpeğe, uçan kuşa, denizimize, plajımıza, rüzgârımıza, kavunumuza, enginarımıza, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak boynumuzun borcudurö dedi.

İZMİR, ()

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