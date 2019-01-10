CHP Bursa Büyükşehir adayı Bozbey, Setbaşı esnafını ziyaret etti

BURSA Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, merkez Yıldırım ilçesinde, Setbaşı esnafını ziyaret etti. Esnaf tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Mustafa Bozbey, kentin sorunlarını hep birlikte çözeceklerini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Setbaşı’nda esnafı dinledi. Bölgedeki esnafı ziyaret eden Bozbey, hayırlı işler diledi. Esnafın sorun ve önerilerini dinleyen Bozbey’e ilgi büyüktü. Yolda Bozbey ile ayaküstü sohbet eden Bursalılar da adaylığı ile ilgili 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Mustafa Bozbey, “Bursa’nın, Bursalı hemşehrilerimizin, esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Bursa’ya hizmet etme şansı elde ettiğimizde toplumun her kesimine yönelik projelerimizle sıkıntıları gidereceğiz. Bursa’yı hep birlikte gülümseteceğiz” dedi. Taksi ve dolmuş duraklarını da ziyaret eden Bozbey, Nilüfer’deki tek tip taksi durağı projesini örnek gösterdi. Bozbey, tek tip duraklarda şoförlere daha iyi imkanlar sunulduğunu söyleyerek, “Bursa’nın geneline bu durakları yaymak istiyoruz” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, Bursasporlu Emekli Futbolcular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni de ziyaret etti. Başkan Haluk Erdem ve üyelerle bir araya gelen Mustafa Bozbey, Bursa ve Bursaspor üzerine sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Erdem ve ekibi de ziyaretinden dolayı Başkan Bozbey’e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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