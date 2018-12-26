CHP Belediye Başkan aday adayı: Başkan olursam maaş almayacağım

KAYSERİ'de, CHP'den Talas İlçe Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan iş adamı Necaatdin Tekin (40), aday gösterilip başkan seçilmesi halinde maaş almayacağı sözünü verdi.

Talas'ta CHP binasında düzenlenen basın toplantısında, Necaatdin Tekin, Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu ve partililerin de katıldığı toplantıda konuşan CHP Talas İlçe Başkanı Serdar Altuner, seçimleri kazanacaklarını belirterek, "Çok çalışacağız. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Herkesi Türkiye'nin birleştirici gücü CHP'de buluşmaya davet ediyorum" dedi.

'MAAŞ ALMAYACAĞIM'

CHP Talas Belediye Başkan aday adayı Necaatdin Tekin (40) ise kutsal bir yola çıktıklarını söyledi. Tekin, "Talas için yeni ve çok güzel bir yola çıkıyoruz. Bu yol Talasımızı hak ettiği yere kavuşturmak amacıyla gideceğimiz kutsal bir yoldur. Bu yol, aklı ve bilimi esas alan, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görenlerin, sosyal demokrasiyi rehber edinenlerin yoldaşlığı ile yürütülecek bir yoldur. Biz bu yola hep beraber çıkıyoruz ve yolu hep beraber yürüyeceğiz. Sonunda da hep beraber kazanacağız" diye konuştu. CHP aday adayı Tekin, basın toplantısının sonunda aday gösterilip, belediye başkanı seçildiği takdirde maaş kabul etmeyeceğini ve parayı devlete iade edeceğinin sözünü de verdi. Tekin, "Maaş almayacağım üzerine namus sözü veriyorum" diye konuştu.



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