CHP Başkan adayı Karaoğlu, "Her yere eşit, adil, hakça hizmet sunmaya geliyoruz"

KAYSERİ, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, yaklaşan seçimler öncesi iddialı konuşarak, “Semte göre değil, her yere eşit, adil, hakça hizmet sunmaya geliyoruz” dedi.

Yaklaşan Mahalli idareler seçimleri öncesi CHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, ziyaretlerinde hem projelerini anlatıyor hem de sorunları dinliyor. Ziyaretlerinde “Türkiye’nin değişime ihtiyacı var” diyen Karaoğlu, herkese ve her yere eşit hizmet sunma sözü verdi.

Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, “Melikgazi de değişim olmalı, Kayseri de, Türkiye'de değişim olmalı. Değişim yeniliktir, gelişimdir. Bizler, iyisiyle kötüsüyle bugüne kadar emeği geçen, hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. Artık yeni şeyler söylemenin zamanı geldi. Artık alışılmışlıktan çıkma zamanı geldi. Bu doğrultuda Türkiye’nin birleştirici gücü CHP, yerel yönetimlerde değişimin, gelişimin, huzurun öncüsü olacak. 31 Mart seçimlerinde halkımızın desteği ile iş başına geldiğimizde betona değil halka, ranta değil vatandaşa yönelik projeler ve şeffaf yönetim anlayışını ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Karaoğlu şöyle konuştu:

"Katılımcı bir yönetimle, vatandaşımızı, belediye yönetiminde söz sahibi yapacağız. Onlarla birlikte, onların beklentilerini dikkate alacağız. Odağında insanın, olmadığı hiçbir iş başarıya ulaşamaz. Bu düşünceden hareketle CHP olarak, bu ülkeyi kuran parti olarak geçmişten aldığımız güçle belediyelere, Melikgazi'ye talibiz. Bu amaç ve gayretle vatandaşın yüreğinde, gönlünde, vicdanında yer edineceğimize inancımız var. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Belediyeye geldiğimizde kimseyi işinden gücünden etmeyeceğiz, işçilerimize en az 2200 TL den başlayan maaşları vereceğiz. Halk kart ve halk marketlerle insanımıza destek vereceğiz. Semte göre değil, her yere eşit, adil, hakça hizmet sunacağız.”

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