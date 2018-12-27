CHP Balçova örgütünden sahte seçmen çalışması

İZMİR'de 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sahada yapacakları çalışmaların programını şekillendiren CHP Balçova ilçe örgütünün önceliği, sahte seçmenler oldu. İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, yeni yıldan itibaren 200 kişilik ekiple, vatandaşları bilinçlendirmek için sahada olacaklarını söyledi.

CHP Balçova İlçe Örgütü, 2019'a hummalı bir çalışmayla başlayacak. Örgüt, ilçede seçmeni bilinçlendirmek ve sahte seçmen konusunda uyarmak için alanda çalışma yapacak. İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, yeni yılda yapacakları ilk çalışmanın seçmen kütüklerini kontrol etmek olduğunu söyledi. Örgütün bu konuda çalışma yapacağını kaydeden Eryılmaz, ilçedeki her apartmana, orada yaşayanların listesinin asılacağını ve insanların bu listeler aracılığı ile oturdukları apartmanda kimlerin yaşadığını göreceğini belirtti. Yine yatalak ve engelli seçmenlerin, 31 Mart günü oylarını rahatlıkla kullanabilmesi için onların sahip olduğu hakların yer aldığı bilgilendirme afişleri de, mahallelerde dağıtılacak. Bu çalışmaları yapmalarının başlıca nedenlerinden birinin sahte seçmenleri engellemek ve insanların bu konuda bilinçlenmesini sağlamak olduğunu aktaran Eryılmaz, "Vatandaşların bilgi alması için CHP ilçe örgütünün ve nüfus müdürlüğünün telefon numaralarını da yazacağız. Vatandaş, kafasına bir soru takıldığında bize danışabilecek" dedi. Örgütte bölge sorumluları olarak bilinen partililerden oluşan 200 kişilik ekiple, yeni yıldan itibaren sahada çalışmaya başlayacaklarını vurgulayan Eryılmaz, bir seçmen bile kazanmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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