CHP Aliağa İlçe Başkanı Durmaz, istifasını açıkladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Aliağa Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Aliağa İlçe Başkanı Özcan Durmaz, görevinden istifa ettiğini sosyal medya üzerinden yayınladığı bir veda mesajı ile duyurdu. Durmaz mesajında, "Artık yeni bir yol yürüme zamanı. Bugün, il başkanlığımıza, Aliağa İlçe Başkanlığı görevimden istifa dilekçemi verdim. 2 yıl ilçe sekreteri, 5.5 yıl ilçe başkanı olarak CHP Aliağa'da görev üstlenmenin onurunu yaşadım. Bana bu görevleri layık gören üyelerimize, delegelerimize, partililerimize ve yol arkadaşlarıma, minnettarım. Görevim süresince başarmanın sevincini yaşadığımız keyifli anlarımızda oldu, beklediğimizi bulamadığımız zor zamanlarımızda. 4 dönem boyunca birlikte görev üstlendiğimiz tüm yönetim kurulu üyelerine, kadın ve gençlik kollarımızın tüm yönetim kurulu üyelerine, tüm üyelerimize ve partililerimize, yardım ve destek gördüğüm tüm arkadaşlarıma ve hemşerilerime en derin teşekkürlerimi sunar, istemeden kırdığım, üzdüğüm varsa özürlerimin kabulünü rica ederim" dedi.

Durmaz açıklamasında ayrıca, 2019 yerel seçimlerinde Aliağa belediye başkan aday adaylığı için 18 Ekim Perşembe günü 18.30'da partisinin ilçe başkanlığına başvurusunu yapacağını da duyurdu.

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()

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