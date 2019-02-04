CHP adayı Engin yüzde 80 oy hedefledi

CHP’nin İzmir’in Narlıdere ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Ali Engin, ilçede seçim çalışmalarına örgüt ziyareti ile başladı. İlçe binası önünde partililerin ve vatandaşların karşıladığı Ali Engin’i, Konak’tan aday gösterilen Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur da yalnız bırakmadı. Engin, davul ve zurna eşliğinde, meşaleler yakılarak karşılandı. Batur, 'Çocuğum gibi" Narlıdere’ye veda ederken, Engin ise yüzde 80 oy hedefi ile seçim çalışmalarına başladı.

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Narlıdere’den belediye başkan adayı gösterdiği CHP eski İl Başkanı Ali Engin, CHP Narlıdere İlçe Örgütü’nü ziyaret etti. İlçe binası önündeki karşılama törenine yüzlerce partili ve vatandaş katıldı. Ali Engin, meşaleler ve davul zurna ile karşılandı. Engin’i, 20 yıllık ilçe belediye başkanlığının ardından Konak’tan aday gösterilen Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP eski İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve çok sayıda partili ile vatandaşlar karşıladı. 4 dönem boyunca görev yaptığı Narlıdere’ye veda eden Abdül Batur, "20 yıldır emek verdiğim, sokaklarında dolaştığım hizmet etmek için gece gündüz uğraştığım, çocuğum gibi gördüğüm Narlıdere’den ayrılıyorum. Belediye başkanlığı zor bir meslek. Vatandaşın her dediğini yapmaya çalıştık. Gönülleri kırmadan yapmaya çalıştık. Yüzde 38’lerden aldığımız Narlıdere’yi yüzde 70’ler bandına getirdik. Bu sürede bana destek olan tüm arkadaşlarıma, tüm Narlıdere’ye teşekkür ediyorum. Bana hakkınızı helal edin, ben ediyorum" diye konuştu.

'NARLIDERE’DE EN AZ 75 OY ALACAĞIZ'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğunu da anımsatan Batur, şöyle dedi:

"Bu dönem Büyükşehir Belediyesi’ne tecrübemizi aktarmak istedik. Genel merkezimiz Seferihisar Belediye Başkanımız Tunç Soyer’i uygun gördü. Soyer ile uyum içinde çalışacağız. Artık bizi güzel günler bekliyor. Bu dönem AKP’nin en çok güç kaybedeceği dönem. ‘Şu aday oldu, bu aday oldu’ tartışmalarını bırakacağız. Narlıdere bu seçimde en aşağı yüzde 75 oy alacak. Bundan hiç şüphem yok. Genel merkezimi çok sevdiğim, kardeşim Ali Engin’i yeni dönemde Narlıdere’ye atadı. Ali Engin size emanet. Biz Narlıdere’yi öyle bir hale getirdik ki AKP aday çıkaramayacak hale geldi. Konak’ta da Narlıdere’de kırdığımız rekorları kıracağız. Ben size bu duygularla veda ediyorum ama Narlıdere’de oturmaya devam edeceğiz. Burada sizlerle beraber olduk, burada sevdik, sevildik. Beni hiçbir zaman mahcup etmediğiniz için teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman grev tutanağını belediyeye astırmadım. Her zaman işçinin yanında oldum. Ben Narlıdere sevdalısıyım. Narlıdere bambaşka bir yer, herkese nasip olmaz. 4 dönem belediye başkanlığı gururunu verdiniz."

'AYRIŞARAK DEĞİL UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ'

Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin de ilçeye hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi. Aday adayı olan CHP’lilerin bulunduğunu hatırlayarak, tek tek isimlerini sayan ve teşekkür eden Ali Engin, "Onların da ileride benim gibi Narlıdere’ye, İzmirimize hizmet etmelerini umuyorum. Hep beraber önümüzdeki süreçte el ele mücadele edeceğiz. Abdül Batur’a son 20 yılda Narlıdere’yi kalkındırdığı için yaptığı tüm çalışmalar adına teşekkür ediyorum. Son 15 yılda Narlıdere’de ve İzmir’de yaptığı hizmetlerden dolayı Sayın Aziz Kocaoğlu’na teşekkürler sunuyorum. İzmirliler hep Aziz Kocaoğlu’nu sevgiyle anacaktır. Seferihisar’ı dünya markası haline getiren Tunç Soyer’e başarılar diliyorum" dedi. Ayrışarak değil uyum içinde İzmir’deki tüm sorunları çözeceklerini söyleyen Engin, "Benim icracı kişiliğime güvenebilirsiniz. Narlıdere’nin dosyalarının hem bakanlıklarda hem büyükşehir noktasında takipçisi olacağım ve sorunları çözeceğiz. Narlıdere’de 5 yıl içinde taş taş üstüne koymak için gece gündüz uğraşacağız. Geçmişi unutmamız lazım. Hizmet edenleri vefa ile anmamız lazım" diye konuştu.

Çalışmalara başlayacaklarını ve durmayacaklarını kaydeden Engin, "Narlıdere’yi ortak akılla yöneteceğiz. Fikirlere danışacağız. Kıt kaynakları verimli kullanacağız. İsraf ve gösterişten uzak duracağız. Siyaset yapmayı bir meslek olarak görmüyoruz. Aktif yurttaşlığın bir görevi olarak görüyoruz. Daha iyi bir Türkiye için uğraşacağızö dedi. Engin, hedefinin Narlıdere’de yüzde 80 oy almak olduğunu da açıkladı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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