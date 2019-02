CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut: Mavi Balina oyunu engellensin

ADANA, () -CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çeşitli intihar olaylarıyla gündeme gelen Mavi Balina (Blue Whale) oyununun yasaklanıp engellenmesi amacıyla Meclis Araştırması istedi.

Çocuklar ve gençler tarafından oynanan ve intiharlarla bağdaştırılan Mavi Balina oyununun son olarak Adana'da 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Emine Karadağ'ın canından ettiğini belirten Milletvekili Ayhan Barut, "Söz konusu ölüm oyununun Türkiye'de yasaklanması ve oynanmasını engellemek için gereken önlemlerin alınması adına Anayasanın 98, içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz" dedi.

Meclis Araştırması önergesini TBMM'ye sunan ve Mavi Balina adlı dijital oyunu oynayan kişilere 50 günlük bir sürede tamamlaması için bazı görevler verildiğini aktaran Ayhan Barut, "Verilen görevler arasında, kolundaki bir damar boyunca jiletle kesmek, dudaklarını kesmek, gönderilen korku videolarını seyretmek, köprüye çıkıp korkulukların üzerinde durmak, eline iğne batırmak, 1 gün boyunca kimseyle konuşmamak, her gün vücudunda bir yerini kesmek, yüksek bir binadan atlamak gibi bir takım talimatlar yer alıyor. En son görev ise 'intihar etmek' oluyor. Dünya çapında yüzlerce gencin intiharıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyun Türkiye de de paniğe yol açmış son zamanlarda intihar vakalarında bu oyun ile ilgili bulgulara rastlanmıştır. En son Adana'da 13 yaşındaki Emine'nin günlüğünde yazdığı yazılardan ve çizdiği resimlerden intiharına Mavi Balina oyununun sebep olduğu ortaya çıkmıştır"diye konuştu.

'ÖNLEM ALINSAYDI BU ACILAR YAŞANMAYACAKTI'

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), 'Mavi Balina' oyununun çocuklar ve gençler için yarattığı tehlikelere ilişkin aileleri uyardığını belirten Barut, şunları kaydetti:

"Ancak günümüzde hala Mavi Balina isimli oyunun intihar vakalarına sebep olması hükümetin bu konu ile ilgili önlemleri almadığının göstergesidir. CHP olarak bu oyun hakkında yetkililere gerekli önlemlerin alınması için sürekli çağrıda bulunduk. Eğer uyarılarımız dikkate alınıp gerekli önlemler alınmış olsaydı şu anda bu kadar eve ateş düşmeyecek, bu gençler canına kıymayacaktı. İnsanlarımızın can güvenliğini korumak hükümetin en temel görevidir. Mavi Balina oyunu ile ilgili her türlü incelemenin yapılarak, gerekli tedbirlerin alınması, çocuklarımızı bu oyuna sürükleyen nedenlerin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması, oyunun ülkemizde yasaklanması, varsa sorumlularının teşhir edilerek adli makamlara bildirilmesi amacıyla; Anayasanın 98, İç Tüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır."

FOTOĞRAFLI