CHP Adana İl Başkanı istifa nedenini sosyal medyadan açıkladı

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA,() - ADANA'da CHP İl Başkanlığı'ndan istifa eden Emrah Kozay, sosyal medya adresinden, meclis üyeleri listeleri hazırlanırken parti tabanının görmezden gelindiği için istifa ettiğini açıkladı.

Emrah Kozay'ın, 19 Şubat'ta il ve ilçe belediyelerinde meclis üyesi listeleri hazırlanırken, kendisinin fikri sorulmadığı gerekçesiyle görevinden istifa ettiği ileri sürülmüştü. Ancak Kozay, istifa iddiları ile ilgili bir açıklama yapmamıştı. Ayrıca Adana CHP'de meclis üyelikleri ile ilgili çıkan krizde CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin de aynı nedenlerle listeler hazırlanması için oluşturulan mutabakattan çekildiklerini açıklamıştı.

İstifa iddialarının ardından 3 gün sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Emrah Kozay'ın paylaşımı şöyle:

"Mensubu olmaktan onur duyduğum büyük ailem, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, partimize gönül verenlerin temsil edildiği en yüce makamdır. Hiçbir şahıs veya kurum örgütün üzerinde olamaz. Mevki, makam ve koltuklar gelip geçicidir. Kalıcı olan ise Kuvayı Milliye’nin devamı olarak çağdaş bir medeniyet hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, kuruluş ilkeleri doğrultusunda 96 yıldır ulu bir çınar gibi yaşayan ve mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ta kendisidir. Partimizin genel merkezinde meclis üyesi listeleri hazırlanırken bu gerçeklik göz ardı edilerek örgüt yok sayılmıştır. Ayrıca, aday listeleri örgüte gösterilmediği gibi, Genel Merkezin genelgesine göre listeleri seçim kurullarına teslim edecek kişileri il başkanının yetkilendirmesi gerektiği halde, yine örgüte bilgi verilmemiş, yetkilendirmeler örgütün bilgisi olmadan yapılmış ve yine örgüt yok sayılmıştır. Bu çerçevede listeler, parti örgütünün iradesinin dikkate alınmadığı, emeğin ve parti tabanının göz ardı edildiği bir şekilde ortaya çıkmıştır. Adana İl Örgütü’nün başındaki kişi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yüzlü insanları olan siz değerli yoldaşlarımdan aldığım yetkinin vicdanımda oluşturduğu sorumluluk duygusu ve bilinciyle bu durumu kabullenmem mümkün değildir. Bu bağlamda, siz değerli parti yoldaşlarım adına ilkesel bir duruş sergileme zorunluluğu hasıl olduğundan İl Başkanlığı görevinden ayrılma kararını hayata geçirmek zorunda kaldım."

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