CHP Adana adayları görücüye çıktı

ADANA, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) belediye başkan adaylarını Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda binlerce kişinin katıldığı törende kamuoyuna tanıttı.

Adana’dan İl Başkanı Emrah Kozay, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut, belediye başkan adayları, il, ilçe örgütleri ile kadın ve gençlik kollarının yöneticileri ve yüzlerce partili aday, tanıtım toplantısına katıldı.

chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nun yerel seçim bildirgesini de açıkladığı tanıtım toplantısında ilk olarak Adana adayları sahneye çağrıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başka Adayı Kamuran Karaca, Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar, İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse, Pozantı Belediye Başkan Adayı Şenol Eroğlu, Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Erdinç Altıok, Karataş Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldız, Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk ile İl Başkanı Av. Emrah Kozay ve Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut sahneye davet edildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte salondaki katılımcıları selamlayan belediye başkan adayları, Adana’yı üreten, mutlu, huzurlu bir kent haline getirme sözü verdi.



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