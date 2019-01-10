CHP 10 Ocak'ta işsiz gazetecilere dikkat çekti

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada binlerce gazetecimiz ya işsiz ya da ekonomik gerekçelerle mesleğini yapamaz durumda olduğunu belirterek, "Dünyada basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında, Türkiye 159'uncu sırada yer alıyor" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, şuları söyledi:

"Bir ülkenin gelişmişlik, çağdaşlık seviyesini ve o ülkede adaletin, demokrasinin, kuvvetler ayrılığının olup olmadığını, basının ne kadar özgür ve tarafsız olduğundan anlayabilirsiniz. Yine bir ülkede var olan iktidarın gazeteciye, özgür medyaya bakışını, ülkedeki cezaevlerinde tutuklu bulunan gazetecilerin sayısıyla ölçebilirsiniz. Neresinden bakarsanız bakın, Türkiye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü, gazetecilerin kutlayacağı değil, mesleklerine yapılan saldırıları, fikirlerine vurulan prangaları, kalemlerine konulmak istenen ipoteği konuşacakları bir gün haline getirilmiştir. Günümüz iktidarı öylesine bir güç zehirlenmesi içinde öylesine bir saltanat sarhoşluğuna kapılmış durumdaki, basını getirdiği bu halin Türkiye'nin itibarını yerle bir ettiğinin farkında bile değil.

Dünyada basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında, Türkiye 159'uncu sırada yer alıyor. İktidarın özgürlük ve demokrasi nutukları attığı bu dönemde ülkemizde 141 gazeteci tutuklu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde binlerce gazetecimiz ya işsiz, ya da ekonomik gerekçelerle mesleğini yapamaz durumda. Çalışan gazetecilerin neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında gelirlere sahip. Basın özgürlüğü ile birlikte gazetecilerimizin ekonomik ve sosyal durumları hakkında, memleketimiz için utanç verici rakamları çoğaltmak mümkün ama basın özgürlüğü adına olumlu bir şeylerden söz etmek nerdeyse imkansız."

İZMİR, ()

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