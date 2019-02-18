Cezaevinden çıktı, KOSGEB hibe desteği ile ahşap palet fabrikası kurdu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin topluma tekrar kazandırılması çalışmaları kapsamında verilen girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan Osman Güven, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) aldığı 50 bin TL hibe desteği ile günlük 500 adet ahşap palet üretimi yapan fabrika kurdu. Güven, fabrikada 20 kişiye de iş imkanı sağladı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu onayı ile Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) işbirliğinde, 24 - 27 Ekim 2017 tarihleri arasında, kendi işini kurmak isteyen hükümlülere KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimleri verildi. Eğitimleri başarı ile tamamlayan 17 hükümlüye 28 Aralık 2017'de girişimcilik belgeleri verildi.

Girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan hükümlülerden Osman Güven, Koşukırı mevkiinde ahşap palet fabrikası kurmak için Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün desteği ile iş kurma projesini hazırlayarak Manisa KOSGEB'e başvurusunu yaptı. Başvurusu Manisa KOSGEB tarafından onaylanarak 50 bin TL hibe desteği alan Güven, 'Güven Palet' adı altında ahşap palet fabrikası açtı. 20 kişiye istihdam yaratan fabrikada günlük ortalama 500 ahşap palet üretimi yapıldığı bildirildi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akkaynak, KOSGEB Turgutlu Temsilcisi Mehmet Hacıoğlu ve Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hüseyin Kızmaz, ahşap palet fabrikasını ziyaret edip, sahibi Osman Güven'e 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()

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