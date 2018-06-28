Cezaevinde yangın tatbikatı

Ali KADI/NİĞDE, ()-NİĞDE Açık Ceza İnfaz Kurumunda yangın tatbikatı düzenlendi.

Yangın alarmı verilmesinin ardından cezaevine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, polis, itfaiye, Medaş görevlileri ve sağlık ekibi sevk edildi. Tatbikat sırasında jandarma cezaevinde, polis ise çevredeki yollarda güvenlik önlemi aldı.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Seymen’in yönettiği tatbikatta senaryo gereği çıkarılan yangına itfaiye ekipleri müdahalesi sırasında kurum çalışanlarına da uygulamalı eğitim verildi. Ayrıca kurumda her hangi bir nedenle olabilecek olaylara karşı yapılması gerekenler ile alınması gereken tedbirler kurum çalışanlarına tatbikat esnasında uygulamalı olarak gösterildiği belirtildi.



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