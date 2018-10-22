Cezaevinde spor yaparken kalp krizi geçirip öldü

EDİRNE,()-EDİRNE’de, kapalı cezaevinde kalan hükümlü C.B., spor yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edirne Projesiz Tip Kapalı Cezaevi’nde , ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan hükümlü bulunan C.B., spor yaptığı sırada fenalaşarak, yere yığıldı. İhbar üzerine gelen ambulansla Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan C.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. C.B.’nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.